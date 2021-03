Mlčím ako partizán!... Váš poslanec NR SR Ľuboš Krajčír zo Sme rodina

Poslanec NR SR ako taký, má, resp. mal by v parlamente zastupovať výlučne, a ak nie výlučne, tak v 1. rade občanov, nie politickú stranu pomocou ktorej sa dostal do parlamentu, že ide o mandát občanov, nie politických strán.

A o to som ako občan a obyvateľ mestskej časti Bratislava - Dúbravk oprel nižšie uvedené otázky položené poslancovi NR SR, PhDr. Ľubošovi Krajčírovi, ktorý je zároveň vicestarostom našej mestskej časti (či v nej aj skutočne býva, alebo nie, to je teraz druhoradé). Otázky som mu poslal emailom 23.februára 2020 s týmto znením:

„Ahoj Ľuboš, chcel by som sa Ťa opýtať, či by si mohol ako poslanec NR SR dať odpovede na otázky položené v tomto emaily, resp. koľko času by si na to potreboval.“

A keďže na otázky ani na e-mail nijako nereagoval ani po týždni, dané otázky som dňa 3. marca 2021 zverejnil na svojom blogu ako otvorený list aj s „návodom“ pre iných občanov, ako spraviť aspoň niečo za účelom vytiahnutia, alebo aspoň povytiahnutia poslancov NR SR z ulít politických strán k občanom. A keďže pán poslanec nereagoval na dané otázky ani po tomto (a ani nemá dôvod, keďže daný článok si prečítalo len úplne zanedbateľné percento voličov čím tlak občanov na neho je minimálny, a nedať odpovede na nepohodlné otázky zjavne môže z hľadiska jeho politickej budúcnosti napáchať menšie škody ako na nich otvorene odpovedať) upozorňujem na to na tomto blogu. Lebo považujem to za formu boja proti prebujneného politického alibizmu.

Moje nižšie uvedené otázky vyplývali z jeho vyjadrenia , ktoré poskytol denníku „Nový čas“, v článku z 19.2.2021 „Koaliční vzbúrenci“, v podtitulku „Kritika ministra zdravotníctva“:

... „Slovensko je v rozklade, že ľudia stále nemajú nádej, že sa situácia zlepší, že zatvorenie hraníc prišlo veľmi neskoro, dovolenkári mali byť poslaní rovno kontrolovanej karantény, že minister zdravotníctva namiesto katastrofálneho stavu nemocníc a vysokým číslam na úmrtnosti na koronavírus má za prioritu riešiť interrupcie, že väzenia v západných krajinách sú materiálne a technicky vybavené lepšie ako naše nemocnice“...

pričom za riešenie poslanec Krajčír zároveň označil 3-týždňový radikálny lockdown.

Tú sú tie spomínané otázky a v kurzivách pod nimi sú komentáre čitateľa môjho blogu J.D.:

1.

Čo konkrétne, a kedy presne, ste ako zástupca nás občanov v NR SR, urobili za účelom spomínaného skoršieho zatvorenia hraníc a potreby dať do kontrolovanej karantény dovolenkárov (vracajúcich sa na Slovensko zo zahraničia).

Komentár:

Obávam sa , že nakoľko zrejme v tejto problematike pán poslanec Krajčír nerobil nič, tak bude ticho.

2.

To, že nemocnice sú v nelichotivom stave, to je podľa Vás ovplyvnené aj tým, že minister rieši aj interrupcie?

2a.

Nezneužívate tému interrupcií na to, aby ste si len kopli do ministra Mareka Krajčiho? Lebo vytiahnuť túto kartu proti ministrovi je ľahké, ak verejná mienka v tejto téme nie je naklonená na stranu ministra, ale zjavne naopak.

2b.

Ako by ste teda problém nedostatočného vybavenia nemocníc riešili Vy, prípadne strana Sme rodina? A ak máte na to recept, tak ako tento recept znie, a čo všetko ste spravili Vy osobne pre to, aby bol použitý?

Komentár:

Som prekvapený názorom pána poslanca, keďže politického hnutie Sme rodina, ktorého je funkcionárom, vystupuje ako konzervatívna strana, pričom on si udrie do Krajčího, ktorý zastáva konzervatívne hodnoty.

3.

Kritizovali ste už niekedy otvorene aj pána premiéra SR Igora Matoviča, alebo ste takto kritizovali len pána ministra zdravotníctva? Prípadne kedy, kde a aké konanie pána premiéra ste už verejne kritizovali? Pýtam sa preto, lebo minister zdravotníctva je politický nominant hnutia OĽaNO, ktorého predsedom je práve Igor Matovič a dosť zjavne plní len jeho predstavy ako bojovať proti koronavírusu, alebo celkovo riadiť ministerstvo zdravotníctva a nemocnice.

Komentár:

Poslanec Krajčír premiéra Matoviča nikdy nekritizoval a ani nebude, lebo celé SME rodina visí na šnúrke od gatí jeho Blahorodia premiéra. A ich promovaný profesor šéf Borisko, by už nikdy nebol predsedom parlamentu.

4.

Ako ste sa postavili k nápadu pána premiéra o nedobrovoľnom povinnom plošnom testovaní, ktorým sme, podľa jeho slov, už v novembri 2020 „hnusobe“ (Covid-u 19) zlomili väzy a ktorý, podľa premiérových slov znamenal pre koronavírus doslova atómovú bombu?

Komentár:

Podľa mňa mal jeho jednoznačný a absolútny súhlas.

5.

Hovoríte, že podľa Vás riešením v boji proti C-19 je 3-týždňový radikálny lockdown. Prišli ste ako poslanec NR SR s týmto návrhom, alebo požiadavkou už pred februárom 2021? A ak áno, tak kde a pred kým?

5a.

Čím všetkým viete podložiť, že 3-týždňový radikálny lockdown je riešením?

5b.

A na ako dlho by podľa Vás bol riešením??? Netreba pri tom zabúdať, že sa blíži teplejšie a teplé počasie, jar a leto, kedy sú vírusové onemocnenia na ústupe „samé od seba“.

5c.

A má vaša materská politická strana zrátané, či už ten lockdown, ktorý nepriamo označujete za slabý, a ktorý tu máme od októbra (zavreté školy, reštaurácie…) a neskôr, minimálne od decembra, zavreté aj ďalšie veci, a tiež lockdown, ktorý sme na Slovensku mali na jar 2020, napáchal alebo nenapáchal väčšie škody ako koronavírus samotný? Lebo, ako je známe, ekonomika a zdravotníctvo sú prepojené nádoby. A navyše, množstvu ľudí, ktorí trpeli na mnohé iné, ešte na závažnejšie ochorenia ako je Covid 19, sa nedostala a nedostáva dostatočná zdravotnícka starostlivosť, lebo enormné množstvo zdravotníckej starostlivosti a pozornosti je už rok venovaná na 1. mieste boju proti C-19.

5d.

Má Vaša materská strana zistené aj to, či, resp. koľko z týchto ľudí zomrelo práve na takúto zanedbanú zdravotnícku starostlivosť?

Komentár:

Ani k jednému bodu nemá nielen jeho strana, ale celá vláda riešenie. Nerobia sa žiadne analýzy z výsledkov testovania, dáta ktoré majú sa nevyhodnocujú odborne ale diletansky, atď.

6.

Pán poslanec, myslím si, že o potrebe ešte prísnejšieho lockdownu si dovolíte hovoriť len preto, lebo pracujete v štátnej, resp. verejnej správe, ste trojnásobným poslancom, vicestarostom, ako mestský poslanec možno pracujete aj v nejakej dozornej rade nejakého mestského podniku, a teda o živobytie nemáte najmenšiu núdzu ani obavy. Ale skúsili ste sa už postaviť medzi, čo i len desiatku drobných podnikateľov alebo živnostníkov, ktorí už mesiace nemajú z čoho živiť rodiny, lebo kvôli (podľa mňa, prehnane drastickým) opatreniam vlády stratili celý svoj biznis? A ak ste tak spravili, prezradili ste tým ľuďom, koľko miliónov eur stáli štátnu pokladnicu opatrenia súčasnej vládnej koalície proti koronavírusu A AKÝ JE VÝSLEDOK???

Nie každý môže pracovať v štátnej alebo verejnej správe, alebo z domu. Bez malých živnostníkov by štátni zamestnanci nemali na platy resp. tieto by boli výrazne nižšie. Nedávno ma zaujala reakcia na stránke Menej štátu: „Len pre tú srandu, skúste si to aspoň raz v živote, ísť s kožou na trh, poskytovať ľuďom to, čo viete za peniaze. Ak niečo viete, možno sa vám podarí svoje služby alebo výrobky predať. A potom, na konci mesiaca keď poplatíte všetky účty, nájmy, energie, splátky…atď. a zostane vám ledva na základné potreby, prídem k vám a opýtam sa vás, či si stále myslíte, že treba zaviesť ten najtvrdší lockdown.“

Komentár:

Absolútny súhlas s Vaším názorom. Ale k rekonštrukcii vlády na základe jej diletanského vládnutia tak , aby odišiel premiér, podľa mňa nepríde, obetujú len ministra zdravotníctva a títo amatéri budú naďalej otravovať národ, lebo najlepšie lepidlo na svete sú peniaze a to si všetci veľmi dobre uvedomujú. Sú schopní naďalej po odchode SAS fungovať ako „menšinová vláda“

7.

Vy, tí poslanci zo štvorlístka vládnej koalície, ktorí teraz kritizujete ministra zdravotníctva, keď je už po celoplošných testovaniach očividne zle, hádam sa len necítite ako hrdinovia, ktorí sa opovažujú kritizovať vášho koaličného ministra zdravotníctva. V každom prípade, kde ste všetci boli doteraz, keď premiér Matovič, už od apríla 2020, robil jedno bláznovstvo za druhým a správal sa ako malý ješitný diktátor urážajúci všetkých odborníkov, ktorí nezdieľali jeho predstavy?

Komentár:

Všetci boli zalezení v kúte, lebo sa obávali jeho veličenstva-diktátora.

Súvisiaci článok:

Je tu minimálne 10 účinných spôsobov ako eliminovať ambičákov a vlády s.r.o.

Marcel Burkert