Sú aj dôležitejšie veci ako strach z pozemskej smrti a „svätá vojna“ proti Covid-19

„Neschopnosť riskovať svoj život pre ochranu jeho zmyslu a ľudského rozmeru vedie nielen k strate zmyslu života, ale koniec koncov aj k strate života samotného“,

povedal Václav Havel v r. 1985. Ako veľmi sa to týka toho, čo už takmer rok prežívame pri šialenom, a zjavne aj márnom boji proti Covid-19, za nevýčisliteľných iných škôd, na úkor mnohých cennejších vecí, aj o tom, alebo hlavne, je tento článok.

PRVÁ ČASŤ:

30. mája 2020 som napísal článok „Nie zdravý životný štýl, ale rúška vás zachránia!…“. Písal som v ňom o tom, že táto lož, ktorú nám politici a masmédiá nepriamo podsúvajú, doslova nás ňou kŕmia, ohrozuje naše životy oveľa viac ako všetky koronavírusy dohromady, že je obrovský nepomer v tom, koľko pozornosti a dôrazu počas korona obdobia sa zo strany politikov a masmédií venuje „nevyhnutnosti“ nosiť rúška, aj vonku!, dokonca v parkoch,

a koľko pozornosti sa venuje nutnosti zdravého životného štýlu, ku ktorému patrí aj tzv. psychohygiena a budovanie imunity, ktoré v „boji“ proti Covid-u 19 sú oveľa účinnejšie než rúška, pričom nás, na rozdiel od rúšok, chránia aj pred mnohými inými problémami a omnoho závažnejšími onemocneniami ako je C-19.

Ešte aj po tom, čo v máji 2020 počet nakazených na C-19 na Slovensku klesol pod 200 (slovom dve sto!), som videl v parkoch, a dokonca aj v lesoch nad našim sídliskom prechádzajúcich sa, alebo za zdravím behajúcich ľudí, zarúškovaných! Aj keď v lese bolo možno viac srnčej zveri ako ľudí. A nešlo o žiadne výnimky. Zarúškovaný tam bol minimálne každý druhý človek. Mám za to, že ak by politici a masmédiá začali propagovať, alebo vyzdvihovať nutnosť nosenia hoci aj plynových masiek, a tieto by boli voľne dostupné zadarmo pre každého, ľudia by už v máji 2020, teda aj pri stopových množstvách počtov prípadov pozitívne testovaných na C-19, takéto masky ochotne nosili nielen pri prechádzkach po sídlisku, ale aj v lesoparkoch – a neraz aj s upokojujúcim vedomím, že sa správam zodpovedne a pomáham zachraňovať svet…

To je naozaj sila. Až takú silu a moc majú masmédiá.

Teda nemali by ju, ak by ľudia neboli tak ľahko manipulovateľní. Naozaj by som bol zvedavý, koľko percent súčasných Slovákov, ak by žilo v predvojnovom Nemecku, by sa dalo veľmi ľahko zmanipulovať aj Hitlerom.

Aby sa mohli v apríli 2020 otvoriť školy, a nielen tie, musel počet aktívne nakazených na Covid-19 na Slovensku klesnúť pod 150! (slovom sto päťdesiat). Nakoniec sa školy otvorili tesne pre letnými prázdninami, kedy to už viacmenej nemalo ani zmysel.

Ani v týždňoch najvyššieho „rozmachu“ korona vírusu na Slovensku na jar 2020 nebol počet prípadov C-19 dramaticky vyšší ako 1.500. A to na 5,4 mil. obyvateľov! Toto naozaj predstavovalo tak dramatické číslo, ktoré odôvodňovalo všetky tie prísne obmedzenia s nedozerným dopadom nie len na ekonomiku, ale v konečnom dôsledku aj na samotné zdravotníctvo? Je choré, ak prevencii proti mnohým iným, oveľa závažnejším ochoreniam, ako je C-19, sa nevenovalo a doteraz sa nevenuje ani percento tej pozornosti, ktorej sa venuje nie že skutočnej prevencii proti C-19, ale napr. potrebe celoplošného testovania obyvateľstva (navyše pochybnými antigénovými testami), alebo noseniu rúšok.

„Z večera do rána sme sa bez akéhokoľvek odporu vzdali slobody, práce, rodín, priateľov atď. atď.“, písal na jar 2020 bloger „ferro“. A pokračoval: „Dobrovoľne sa vzdať dýchania, pre náš organizmus tak prepotrebného čistého čerstvého vzduchu, a namiesto toho dýchať vlastný vydychovaný odpad, je cesta do pekla. Nie je mi to na smiech, keď vidím na uliciach tých ustráchaných ľudí s rúškami na tvári, ako si dobrovoľne ničia svoje zdravie tým, že nedoprajú svojmu organizmu čerstvú silu v podobe nadýchnutia sa čerstvého vzduchu, ako sa na vás, čo rúško nemáte, pozerajú, ako na toho chorého a nezodpovedného! a obchádzajú vás veľkým oblúkom. Naozaj nesmierne smutný obraz. „Vďaka“, vám, Igor! Tak toto sa vám naozaj podarilo. Urobili ste z národa slovenského, okrem toho, že sa mu ušla prezývka „holubičí“, aj národ nesmierne ustráchaný a hlavne, pre dnešné dni aj hlúpy. Verím, že čoskoro zmúdrie!“

DRUHÁ ČASŤ:

Nedávno tu, na blogu Pravda, kolega „eduard“ vo svojom článku napísal, že za malú chvíľu chôdze napočítal vonku 143 osôb z ktorých 39 nemalo žiadnu ochranu dýchacích ciest ! A pokračoval: „V prevažnej miere to boli mladí ľudia vo veku tak od 18 do 40 rokov. Vykračovali si sebavedome a nič ich netrápilo. Zrejme si mysleli, že oni sú imúnni. No možno, ale na druhých slabších rozhodne nebrali ohľad. Bol som z toho značne prekvapený. Nerozumel som, že i v takejto situácii sa nájde skutočne nezanedbateľné množstvo osôb, ktoré nielenže nerešpektujú nariadenia, ale hlavne svojím benevolentným prístupom sa takto bezohľadne správajú k ostatným. A verím, že ak by im niekto v dobrom úmysle niečo povedal, strhla by sa taká hádka, akú som opísal na začiatku. Musím skonštatovať, že tento systém spravil z ľudí bezohľadných supov, ktorí si idú bezohľadne len za svojím cieľom. Sťažujeme sa, že tento rok zomrelo na Slovensku viac ľudí, ako tomu bolo počas 2. svetovej vojny a to je už čo povedať. Nemocnice sú preplnené, zdravotníci vysilení a vláda je nielen nekompetentná, ale blbne a háda sa, ako malé deti. Kde to všetko smeruje?“ pýta sa bloger „eduard“.

A v diskusii mu ľudia položili zopár zaujímavých otázok a dali viacero zaujímavých postrehov. Napr.:

– Môžete my vysvetliť, ako je možné že v Bielorusku majú menšiu úmrtnosť ako máme na Slovensku, keď sa v Bielorusku na protestoch stretávajú tisíce ľudí a nikto z nich nemá rúška?

– Za vysoký počet nakazených i vysokú úmrtnosť sú zodpovedné aj, alebo predovšetkým Matovičove protipandemické opatrenia. Dlhodobé stresy, spôsobené prehnanými alebo nerozumnými protipandemickými opatreniami, ľudom oslabili imunitu a preto je taký vysoký nárast pozitívnych i vysoký počet úmrtí. Ľudia ktorí uverili Matovičovým poplašným správam o nebezpečnosti koronavírusu a trasú sa od strachu ochorejú rýchlejšie a majú aj vážnejší priebeh ochorenia ako tí ktorý tomu neveria.

– Je nosenie špinavého rúška zdravé? Čo myslíte, koľký ľudia si pravidelne menia rúška? Nosenie špinavého a infikovaného rúška je nebezpečnejšie ako nenosenie žiadneho rúška!

– Hm. Trochu s týmto reakciám čudujem. Boli sme v Japonsku asi pred 10 rokmi. Obrovské množstvo ľudí tam nosilo rúška. A nie je mi celkom známe, že by boli Japonci technicky, či inteligenčne blbí a nosili by rúška len tak zo srandy. Samozrejme vtedy korona ešte nebola, no vedeli, že im to proti baktériám a vírusom pomáha. Obdobne sme boli asi pred 7 – 8 rokmi v Číne a detto. Bojové športy a najmä karate robím už cez 20 rokov. Nikto z klubu si nedá brnkať po nose, ale vieme čo je disciplína a zodpovednosť. Takže to, že sa niekomu neráči a vadí mu nosiť rúška, sa poriadne čudujeme.

– K rúškam v Japonsku a v Číne. Asi si neuvedomuješ, že v japonských a čínskych (nielen) veľkomestách sa rúška nenosili (vtedy) kvôli vírusom a baktériám, ale kvôli smogu a znečistenému ovzdušiu. Ak sa ti chce, pohľadaj si na Googli, aké sú rozdiely vo veľkosti častíc pri znečistenom ovzduší a pri baktériách a zvlášť pri vírusoch. Urob si jasno v pojmoch. Je zodpovedný prístup k dodržiavaniu nezmyselných, alebo dokonca škodlivých nariadení v poriadku? Naozaj?

– Áno, v Japonsku je aj smog, ale smogom to nezačalo a je to tak možno ani nie 50% dôvod prečo tam nosia rúška. Išlo aj, alebo hlavne o alergény. V Japonsku sú na ne mimoriadne citlivý.

– V Japonsku som nebol, ale bol som v S-čchuane (Čína)…. a áno, na alergény som zabudol. Nič to ale nemení na fakte, že: veľkosť C-19 je cca 50 nanometrov a veľkosť otvorov v rúškach (nie respirátorov) je cca 300 nanometrov. Mimochodom, aj napriek vyššej disciplíne a rúškam, C-19 komplikuje život aj im…:-)

– Rúškami to začalo. Potom prišli testy. Potom nekonečné núdzové stavy, karantény, obmedzenia. Nekonečné testovania. Teraz na 1-tyzdnovej báze. Potom prezidentka a iné „osobnosti“ zapredali svoj ksicht na očkovaciu kampaň. Očkujú a pritom ide o TESTOVANIE vakcíny v 3. fáze. Očkovaný podpisuje, že sa testuje dobrovoľne a preberá vlastnú zodpovednosť za prípadné poškodenie zdravia. Nepovedia, že žaloby či žiadosti na odškodnenie sa budú môcť podávať od r.2023! Očkovaní majú postavenie neočkovaných. Ostali im: rúcho, testy a cestovať môžu len s PCR testom! Očkovaní nenávidia neočkovaných! Prečo? Veď sú oproti nezaočkovaným nenakaziteľní! Či nie?…

– Hranice štátu v budúcnosti neprekročí nikto, kto nebude mať negatívny PCR test. A ak krok po kroku spejeme do otroctva.

– Chlape, daj mi jedinu vedecku studiu ktora hodnoverne a nespochybnitelne preukaze ze sa niekto infikoval vonku a ze je mozne sa infikovat vonku na ulici…daj mi studiu funkcnosti rusok a respiratorov pri ich pouzivaní amatermi pri slovenskych poveternostných podmienkach. Zajtra ti minister Krajicí povie ze Duch svätý mu povedal ze alobalova capica chrani pred covidom a tak si ju pobezis kupit a nasledne budes tyranizovat cele svoje okolie ze nenosí alobalove capice a teba tak ozrozuje na zdraví?…

– Nech hladam jak hladam tak neviem najst vyrobcu rusok ci respiratora na covid 19 cize specializovaneho výrobcu ktorý by garantoval ze cez rusko sa covid 19 nedostane (resp. kolko percent z jeho celkovej nálože do organizmu neprepusti), co by bolo podporene nejakými studiami ci testami, nehovoriac este pritom o štúdiách zameraných na nosenie rúšok vonku v dazdi, snehu etc:)).

– Pan si neudomuje, ze 99,999% populacie nie su chrirurgovia ktorí pracuju v nemocnici kde je stabilna teplota a vlhkost a ze obcanom nebude ziadna sestricka menit rusko:)) Clovek nepotrebuje vedecke studie, aby pochopil, ze nosenie ruska vonku vo vlhkom prostredí je len znak idiota:) Na druhu stranu, rusko respirator brani riadnemu výdychu vzduchu a to nehovorím o rusku premoknutom, vlhkom etc. A tak sa cloveku horsie dýcha a zaroven ak sa clovek skrabe po nose prosto manipuluje s ruskou ako sa to bezne robí ze vlastne dochadza k samoinfikacii virusom…k tomuto zaveru dovedie fakt ze pozitívni su hlavne ruskari….cize autor nielenze neriesi problematiku, ale po vzore matovica ju este zhorsuje

– Tiež neznášam to nariadenie – vonku rúška. Za 5 minút ho mám v tomto počasí mokré – pomáha? Sotva! Dokonca som počula od jednej štátnej zamestnankyne, že keď máte v interiéri rúško, a nie ste s pozitívnom osobou viac ako 15 minút – tak to nevadí. Nemuseli ísť do karantény, ani na test. Toto je zaujímavé, že ako sa všelijako táto choroba chová. Vonku, kde miniete iného človeka za pár sekúnd, rúško úžasne pomáha, ale v interiéri môžete byť 15 minút a nič sa nedeje. Prečo na SK choroba neustupuje? Nie som odborník, ale ako laik – prestať s idiotským testovaním, ktoré chorobu rozvláka! A sprístupniť PCR testy pre každého zadarmo. Možno- raz mesačne. lebo sú posadnutí, ktorí by tam behali denne. A tak človek, ktorý by sa cítil chorý, ide na PCR. Som presvedčená, že by to pomohlo!

- 42 vedeckých štúdií, podľa ktorých rúška nie sú ani účinné, ani bezpečné

– O ruska ani tak nejde, horsie je, ze vlada ani Krajci nemaju zaujem chorych liecit lacnym liekom a vymyslaju vselijake prekazky, aby sa ludia k lieku nedostali ani ked su ochotni liek si sami objednat u dodavatela a sami si to zaplatit.

TRETIA ČASŤ:

Aj myšlienky majú svoju silu. Povedal by som, že rozhodujúcu. Veď za všetkými veľkými, a žiaľ tiež aj za tými najkrutejšími, najkatastrofickejšími rozhodnutiami ľudí v histórii ľudstva, stáli „len“ myšlienky. Vrátane vzniku 2. svetovej vojny.

Tá by asi len sotva vznikla bez fašistickej ideológie. A idey, to sú myšlienky. Nie nadarmo Ježiš Kristus za základ toho, ako môže ľudský duch dosiahnuť svoju spásu, svoje duchovné dozretie, svoj návrat do duchovnej ríše – raja… postavil požiadavku: „Udržiavajte krb svojich myšlienok čistý! Tým dosiahnete mier a budete šťastní.“

Áno, sú to „malé“ príčiny, medzi ktoré patria aj naše myšlienky, ktoré robia veľké následky.

Preto je potrebné, za danej situácie, ktorá na Slovensku vládne, opakovane poukazovať na to, že opatrenia na boj proti C-19 nemôžu byť drastickejšie ako samotný vírus, že rozsah zredukovania slobôd v mene boja proti C-19 a pod. nie je úmerný riziku, ktoré tento vírus, alebo podobné vírusy predstavujú.

Súčasní politici, a ani materialistická veda, nechápu, že ľudský život nie je možné zredukovať iba na jeho biologickú časť. Nechápu, že človek je v 1. rade duch v pozemskom tele, ktorý v presne stanovenom obmedzenom počte pozemských zrodení má na zemi, resp. v hrubohmotnosti, duchovne dozrievať, aby sa mohol vrátiť do duchovnej ríše – raja, že človek nie je len hmotou biologického života, ktorý je treba za každú cenu chrániť a predlžovať, lebo pozemskou smrťou všetko končí… Teda aj za cenu straty niečoho ešte cennejšieho.

A k svojmu dozrievaniu potrebuje skutočný človek, teda duch prebývajúci v pozemskom tele, predovšetkým slobodu.

Je tu teda aj niečo iné, dôležitejšie ako ochrana hmoty biologického života. Sú to veci, bez ktorých ľudský život nie je plnohodnotným – sloboda, demokracia, medziľudské vzťahy, láska, kultúra, vzdelávanie, spirituálny život, osobný, duchovný rozvoj, poznanie zmyslu života.

A my toto všetko sme schopní obetovať len pre jednu vec. A ak nevieme pochopiť aká je táto myšlienka alebo hodnota pochybná, spomeňme si na to, koľko ľudí, hoci len v poslednom storočí, obetovalo svoje životy za čo? – za slobodu. Možno nám to k pochopeniu pomôže.

Svojim novým žiakom na hodine občianskej náuky zakaždým, každý nový školský rok, v rámci konkrétnych stanovených tém, dávam viacero otázok na zamyslenie. Medzi ne patrí aj otázka: čo je v živote najcennejšie. Samozrejme, všetci, alebo takmer všetci, zvyknú odpovedať, že je to zdravie, prípadne láska a život. Nuž ale pozemský život bez zdravia môžeme rýchlo stratiť, namietnem. A tak zostávajú už len dve možnosti. Žeby to bola láska?, opýtam sa ich. Pomerne skoro zistia, že láska, tak ako ju chápu, alebo chápali, asi sotva môže byť cennejšia ako zdravie. A ako je to teda s tým zdravím???… pýtam sa. Naozaj neexistuje nič cennejšie ako zdravie??? Ak im trochu začnem pomáhať, alebo narúšať ich prebraté predstavy a názory, a to ďalšími otázkami k danej téme, tí bystrejší žiaci rýchlo prídu na to, že v živote človeka naozaj existuje aj cennejšia vec ako je zdravie, ktorá je dokonca aj podmienkou jeho zachovania a tým aj života samotného. O akú vec ide? Uhádnete? Skúste to.

Tou vecou je Poznanie, Múdrosť. Pričom Múdrosť nie je IQ. Veď napr. aj mnohí nacisti mali nadpriemerné IQ.

A ďalšou vecou, ktorá je cennejšou ako pozemské zdravie, je Dôstojnosť. A samozrejme aj už spomínaná Sloboda. Veď aký asi môže mať zmysel zdravie bez dôstojnosti a slobody???

Áno, o zdravie treba dbať, ale z jeho ochrany by sme si nemali robiť kult a zmysel života, ako sa to dnes vo veľkom deje.

Pre našu neschopnosť akceptovať smrť, ako podmienku pozemského života, a pozemský život ako jeden zo stupienkov rastu, alebo možnosti duchovného rastu, prijímajú vlády (nielen naša) v boji proti korona vírusom mnohé krátkozraké, nezmyselné a neraz aj vyslovene škodlivé rozhodnutia a to nie len voči našej duchovnej podstate človeka, ale dokonca aj tej materiálnej. Raz to niekto kompetentný presne spočíta, že koľko miliónov alebo miliárd eur nás boj proti C-19 a pod. stál. A dá odpoveď aj na otázku, či účel tu svätil prostriedky, ako zvykli ospravedlňovať svoje činy fašisti. Koľko, napr. nových špičkových nemocníc sa za tie peniaze dalo vybudovať, kvalitných lekárov vychovať, alebo užitočných vynálezov, liekov a pod. dalo vynájsť, alebo ich hľadanie podporiť.

No a v neposlednom rade týmto krátkozrakým prístupom vlády mnohých krajín chtiac-nechtiac spôsobujú, alebo podporujú digitálnu demenciu. A to najmä u mladých ľudí. Viď jeden z linkov pod článkom.

Marcel Burkert