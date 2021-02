Nemocnicu musí riadiť hutník! Ministerstvo zdravotníctva zvládne aj lekár...

Minister zdravotníctva MUDr. Marek Krajčí nedávno odvolal riaditeľa Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s., Košice. Profesora medicíny, Františka Sabola, vymenil za vyštudovaného hutníka – Antona Jura;

Kritika rozhodnutia ministra zdravotníctva bola, alebo je, odbíjaná vyhlásením, že nemocnicu má manažovať manažér a lekár má liečiť!…,

že riešiť personálne veci, účtovníctvo, verejné obstarávania, nákupy, zmluvy…, to nie sú veci, ktoré sa študujú na lekárskej fakulte, a keďže sa toto ignoruje, tak v zdravotníctve to od zlého k horšiemu stále ide hlavne z tohto dôvodu…

Tak do čerta, ako to je!?

Mal by napr. aj jadrovú elektráreň manažovať jedinec, ktorý je dobrý manažér bez ohľadu na to, že jadrovej energii sa rozumie asi tak ako hus do piva!?

Stačí, ak budúci šéf jadrovej energie úspešne manažoval X rokov továreň na výrobu automobilov, ocele a pod.???

Aj keby sme to pripustili, zásadná otázka znie: Kde sú v tomto hranice??? V ktorom bode, alebo konkrétne v akých funkciách prestávajú byť dôležité vzdelanie a prax v danom odbore, bez ohľadu na to, koľko rokov zastával, napr. post riaditeľa nemocnice lekár, a rozhodujúce začína byť to, kto má, alebo nemá manažérske vzdelanie?

Pýtam sa tých, ktorí argumentujú tým, že nemocnicu má manažovať manažér! a lekár má, alebo môže maximálne tak liečiť!…:

Pýtam sa, či dobrí manažéri, ktorí okrem manažovania nie sú odborníkmi v žiadnom odbore, resp. sú odborníkmi iba na manažovanie, by mali zaujať funkcie ako:

šéf jadrovej elektrárne

šéf úradu jadrového dozoru

šéf Slovenskej inšpekcie životného prostredia

šéf Lesníckeho výskumného ústavu

riaditeľ úradu boja proti korupcii

prezident Policajného zboru

minister vnútra

dekan lekárskej fakulty

šéf veľkej advokátskej firmy

riaditeľ stavebnej firmy

riaditeľ IT firmy

šéf Ústavného súdu

šéf Najvyššieho súdu

šéf Národnej banky Slovenska

minister financií

veliteľ leteckého pluku

minister hospodárstva

generálny prokurátor

…

akonáhle tieto zastávajú síce odborníci na dané konkrétne špecifické odbory, ale nie vyštudovaní manažéri?

Tak aké sú odpovede na tieto otázky?

A viete si predstaviť, žeby lekára pustili manažovať spoločnosť U.S. Steel Košice len preto, lebo má za sebou niekoľkoročné úspešné riadenie nejakej nemocnice?

Argument, že naše nemocnice sú dlhodobo v zlom stave hlavne preto, lebo ich neriadia manažéri, ale len lekári…, je dosť pochybný. Podobne by sme totiž mohli argumentovať, že školstvo je v zlom stave preto, lebo väčšina našich doterajších ministrov školstva neboli vyštudovaní učitelia, nemali prax v odbore, nevideli do problematiky vôbec, alebo ju vnímali len povrchne. Lebo absencia, aj keď vo všeobecnosti žiaľ veľmi podceňovaného pedagogického vzdelania, a absencia pedagogickej praxe im hlbší pohľad do problémov, ako predpokladu k ich efektívnemu riešeniu, neumožnila.

To, že je niekto špičkový lekár, neznamená, že nemôže byť dobrý manažér.

Šikovný hutník, alebo aj lekár, ešte môže učiť matematiku, alebo chémiu na gymnáziu, ale žeby ústav srdcovo-cievnych chorôb riadil hutník, tak to už je veľmi silná káva.

Je iste zaujímavé, že kardiochirurga, na funkcii riaditeľa Ústavu srdcových a cievnych chorôb, za hutníka manažéra vymenil na tomto poste práve lekár na poste ministra zdravotníctva – Marek Krajči. Dalo by sa to snáď ešte ako tak ospravedlniť v prípade, ak by on sám sa vzdal postu ministra zdravotníctva, lebo zjavne nemá na to, aby túto funkciu zastával. Alebo nemá odvahu oponovať svojmu ministerskému a súčasne straníckemu predsedovi Igorovi Matovičovi a to ani v tých najnezmyselnejších zdravotníckych opatreniach v boji proti Covid-u 19.

Som toho názoru, že vysoko odborné inštitúcie, ako napr. vyššie uvedené, vrátane VÚSCH a.s. Košice, ktorý sa zaoberá tak závažnou zdravotnou a liečebnou činnosťou ako sú choroby srdca a ciev, by mali mať vo vedení ľudí, ktorí v 1. rade výborne rozumejú daným problematikám a popritom majú aj predpoklady manažovať, lebo riadiace schopnosti sa dajú osvojiť a rozvíjať určite ľahšie a rýchlejšie, ako stať sa odborníkom na srdcovo-cievne onemocnenia.

Nuž politické čistky v štátnych funkciách a podnikoch, tak neslávne známe z vládnutia bývalých vlád, proti ktorým chcel tzv. Mgr. Igor Matovič a spol. bojovať pred parlamentnými voľbami 2020, pokračujú v jeho gescii, a vo veľkom, aj po týchto voľbách. „Česť“ vašej práci, súdruhovia!…

Marcel Burkert