Juraj Droba - žiarivý príklad politickej zbabelosti a alibizmu & Pozadie úmrtia Lučanského

Jedným z nedostatkov a tiež problémom nás ľudí je to, že si neuvedomujeme, že zlato ostáva zlatom bez ohľadu na to, či ho má v ruke žobrák, alebo boháč.

A možno si to aj dodatočne sem tam uvedomíme, ale nesprávame sa podľa toho. Stačí, ak sa zmení forma a zabudneme na túto pravdu, zabudneme že platí aj vtedy, keď sa zmenia formy a obsadenia. Spoločnosť z takého prístupu nemá žiadny osoh, ba naopak, vývoju spoločnosti to škodí.

Desať zásadných, a zároveň pre vládu Igora Matoviča aj 10 zjavne nepohodlných otázok (v skutočnosti je ich ešte viac), ktoré Juraj Droba, popredný člen SaS, v súvislosti s väzobným úmrtím gen. Milana Lučanského (do júna 2020 prezident Policajného zboru SR) nedávno (2.2.2021) verejne položil, hlavne ministerke spravodlivosti, sú tým pomyselným „zlatom“.

Ale keďže rovnaké otázky, okrem tisícov, a možno aj desať tisícov voličov vládnej SaS,

si kladie aj obrovské množstvo voličov súčasnej opozície, ktorí sú predstaviteľmi súčasnej koalície a tiež voličmi tejto koalície, často krát označovaní buď za sympatizantov komunizmu alebo fašizmu,

tak sa tých 10 zásadných, a doposiaľ nezodpovedaných otázok, zrazu (po 5 dňoch, dňa 7.1.2021) zmenilo na otázky konšpiratívne... a bolo ich preto, zo strany ich predkladateľa dementovať, čo na sociálnej sieti odôvodnil takto:

„Môj posledný status o úmrtí generála Milana Lučanského vyvolal veľa emócií. Jeho znenie som si s pani ministerkou Kolíkovou vysvetlil, lebo text mohol byť vnímaný ako poukazovanie na zlyhanie orgánov, ktoré sú jej podriadené. Pani ministerka prijala moje ospravedlnenie. Nechcel som živiť konšpirácie a mrzí ma, že moje slové boli nesprávne pochopené.“

pričom

ešte 30.12.2020 na svojom FB profile uviedol:

Reakcie sklamania na jeho včerajší status (zo 7.1.2021) na jeho FB profile (mnohé aj od známych a kamarátov pána Drobu) na seba nenechali dlho čakať. Výrazná menšina z nich boli také, ako je tá prvá, nižšie uvádzaná, ale väčšina,ak nie drvivá väčšina diskutujúcich, poukazovala na alibizmus a zbabelosť bratislavského župana Juraja Drobu.

Vyberám z nich:

- Znak silného človeka je umenie priznať si chybu a ospravedlniť sa. Slúži Vám pán Droba ku cti, že ste sa Márii Kolíkovej ospravedlnil, je to žena na správnom mieste, bodaj by bolo takých viac. Možno je niekedy lepšie počkať s vyjadreniami pri závažných celospoločenských záležitostiach, aby nedochádzalo k eskalácii napätia. Polarizácia spoločnosti vyhovuje najviac extrémistom a populistom a Vy nie ste ani jedno, ani druhé.

- Winston Churchill raz povedal: "To, že máte nepriateľov znamená, že ste sa za niečo postavili." ... Ja vám pán Droba nebudem nič vytýkať, je to vaše svedomie, no je vidieť že koaličná cháska označila váš príspevok za hoax, a vy ste okamžite zaradil spiatočku - chlapi by si mali stáť za slovom, a nemali by meniť názory podľa toho odkiaľ fúka vietor.

- Áno..., správny politický profesionál vie byť lojálny. A v tomto prípade lojálnosť voči vlastnej strane – SaS, a lojálnosť strany SaS voči premiérovi Matovičovi a jeho ministerke, zvíťazili nad "drzými", aj keď legitímnymi, zásadnými a zjavne nepohodlnými otázkami. A to hovorím ako ten, čo už dva krát po sebe volil SaS.

- Ospravedlniť sa za to, za čo nie som zodpovedný (konšpiračné chápanie inak úplne legitímnych logických otázok), to skutočne vyzerá žiaľ na pevnosť chrbtice záhradnej hadice. Škoda, snáď sa pán Droba vráti k pôvodnej odvahe a tento post zedituje.

- Ja len nechápem, za čo ste sa ospravedlňoval. To už nemožno klásť ani zmysluplné otázky??? Verejne? Ste predsa verejný činiteľ alebo nie?

- Iba nedostatok transparentného konania a komunikácie podporuje konspiracie a nie relevantne otazky.

- Práveže odpovede na dané otázky môžu zastaviť rôzne konšpirácie...

- Ospravedlniť ste sa mali keby boli zodpovedané vaše otázky a preukázali by, že neistota a ochybovanie neboli na mieste.

- Až vás k tomu nedokopali zo straníckej centrály, ale je to váš názor, tak sklamanie za mňa z vás a z celkovej nečinnosti SAS.

- To akoze Vam uz odpovedali na tie otazky ked sa ospravedlnujete??? Saska bol vzdy moj favorit, ale stiahli ste chvost a sklamali ste ma.

- Ajajajaj...z blata do kaluže...už máte relevantné odpovede na otázky, ktoré ste vtedy položil? Ak áno, tento status bol zbytocny...stačilo uviesť vsjo jasno, uspokojili má odpovede. Ak však nie, tento status je známy priamo voda na mlyn hoax-hracom... umlčali aj jeho (Juraja Drobu) a ešte sa verejne musel bičovat... Chápete ten rozdiel? Tento status tomu v riadkoch nahrá, ako kto bude chcieť chápať... Buď mal byť inak formulovaný, alebo bez poznámky ospravedlnil som sa...alebo najlepšie...nemal byť.

- alebo ešte lepšie: mal uverejniť tých 10 odpovedí Koliky

- Ospravedlnili ste sa za niečo, čo považujete už za chybu, pritom ste žiadnu neurobili.

- To sme už dospeli tak ďaleko, že sa musíme ospravedlňovať za svoj názor ?

- Tento status je len politiky akt a nič iné...tzv "politický ťah" si udobriť Matoviča...Dali ste 10 otázok, ktoré mali dôvody. A zrazu ste zitil , že Vás šéfko nebude mať medzi obľúbenými, tak šup šup takto prevrátiť kabát. Veľmi ste sklamal ľudí s týmto akože, "ospravedlnením" ... Iba je to ukážka toho, že je pravda, že začíname mať režim diktátora a každý v politike sa ho bojí a aby ste mali teplé miesta, tak aj zlo sa prepáči...? Pôsobí to tak , že ste sa zľakli alebo, že Vás politicky zastrašili. Som zvedavá, keď raz zavrú dakoho z vašich blízkych alebo z vašej strany (a to sa isto stať môže lebo SK je štát kde si moc často úrady zneužijú lebo zlyháva vždy aj jedinec, ktorý môže hoc koho obviniť lebo sa mstí ... atď ) a niečo sa im stane... či budete takýto "kľudný " ...

- Nabudúce už budeš vedieť Juraj, že spochybňovať, resp. čo i len pýtať sa na veci, ktoré mediálna, politická a bratislavská kaviareň v zhode uzavrela, sa nepatrí, a že podpora kaviarne sa zíde vo voľbách.

- Juraj, tymi otazkami ste mozno dali vietor do plachiet konspiratorom, ale odpovedami na ne by ste im ten vietor zobrali.. Takto to vypada ze odpovede nemate a este ste sa museli aj ospravedlnit...

- Juraj, ja to nevidím na ospravedlnenie, práve naopak. Práve poslanci majú reprezentovať ľudí (pýtať si verejne odpoveď na otazky, ktoré ľudí zaujímajú) podľa mňa je to prvoradá úloha poslanca či župana alebo starostu. Navyše som tvoj zámer vnímal ako vniesť do celej koalicie pokoj.

- Text statusu bol napísaný dobre. A práve odpovede na otázky mohli zabrániť konšpiráciám.

- No výborne. Dotlačili človeka, ktorý sa pýtal a mal pochybnosti naspäť do stáda, kde je dovolené mať len jeden jediný správny názor. Nevytŕčať. Zaradiť sa do šíku. Verejný lynč priniesol ovocie.

- To musel byt zaujimavy rozhovor ked nasledne prisiel tento “ospravedlnujuci sa” status! taky politicky hnoj ako je teraz som uz davno nevidela!

- Tie otázky sú položené správne, generálny prokurátor to bude osobne (viď jeho tlačovka) prešetrovať.

- Ľudia, čo ste sa už všetci zbláznili? Pán Droba položil len legitímne otázky, ktoré mali byť dávno zodpovedané a boli by zobrali vietor z plachiet tzv. konšpirátorom. Bohužiaľ, dnes chceme vidieť svet čiernobielo. Ale on nieje a nikdy nebude čiernobiely. Kto nie je s nami, je proti nám? Kam nás to tí politici dohnali? A ruku na srdce. Na ktorú z tých otázok, čo uviedol p. Droba Vás nezaujímala odpoveď, keď ho tak kritizujete? Alebo len preto kritizujete, aby ste sa udržali v prúde? Kde ste boli, keď to napísal?

- Takze opatky zrazene vsetko je naporadecku, este by som rada vedela co v prvom statuse vyznelo ako konspiracia ?

- A ja beriem späť svoj rešpekt voči Vám, ktorý ste získali za odvahu prejavenú prvotným statusom.

- A teda ste dostali odpovede na vsetky otazky (podelite sa o ne?), alebo ste nadobudli medzicasom, ci pri rozhovore s ministerkou, presvedcenie, ze otazky su irelevantne, alebo Vas status znamena, ze verejne klast otazky sa nepatri, ak ste sucastou koalicie, alebo co ste tymto statusom vlastne chceli povedat?

- O akej chybe hovoríte pán Droba? veď sme všetci chceli vedieť len pravdu a Vy sa ešte idete ospravedlňovať klamárke ? Zaujímavé za čo

sa ospravedlňujete veď sme sa chceli dozvedieť len pravdu veď to boli otázky ktoré zaujímajú veľa ľudí; nič viac

- Liberál, ktorý by možno aj bol zvedavý na pravdu, ale iba keby to neohrozovalo jeho už skoro rozbehnutú kariéru. Poprie aj vlastnú mater.

- Velmi zly a velmi alibisticky status.

Vidim že 4/5 z komentujúcich ani netuší čo ste spravili zle pretože ste sa pointe problému kvalitne vyhli.

Keď už ste sa tých odpovedí dožadovali tak by bolo rozumné ich tu asi vypísať aby ste zasa nekŕmili ľudí ktorí majú pocit že odpovede sú tajné a neexistujú pretože ste len sklopili uši a hodili to za seba.

- Je prirodzene ze tato tema dnes vyvolava vela emocii, bez ohladu na to, z ktorej strany alebo kym sa uchopi. Povodny status bol vecny, napisany triezvo a s odstupom, a otazky boli objektivne a ferove. Kolko z tych 10 otazok bolo uspokojivo zodpovedanych a vysvetlenych? Ked su dnes este stale predmetom skumania parlamentnej komisie? Preto dnesny prispevok vnimam ako politicky motivovany a napisany v sulade s koalicnym vnimanim reality, ktoreho je sas stale sucastou.

- Tak pan Droba, v priamom prenose ste ukazali co sa deje vo verejnom priestore s ludmi co si dovolia pochybovat. Snad vam to teda dobre vysvetlili. V kazdom pripade, ja Vas prestavam sledovat.

Toľko komentáre.

Pripomeňme si ešte čo ešte k polozeným 10 otázkam pán Droba pred týždňom povedal:

“Dve volebné obdobia som sedel vo výbore na kontrolu činnosti SIS a sedem rokov som bol členom (a dva roky aj predsedom) slovenskej delegácie NRSR pri NATO. Nie som ani génius ani expert na branno-bezpečnostné otázky, ale pár vecí o tejto téme viem. A keď prehovorí niekto ako Milan Žitný, alebo dokonca aj Robert Kaliňák, pozorne počúvam.

Priatelia, táto zbraň dymí, a poriadne. Séria mnohých zlyhaní v služobných postupoch a séria otáznikov. Obávam sa, aby nás zistenia nešokovali. Chcem vedieť pravdu o “samozranení” aj samovražde generála Lučanského. A je mi jedno, kto je práve pri moci”.

Nuž,

zjavne to pánovi Drobovi jedno prestalo byť. Zjavne k svojej iniciatíve nedostal ani dodatočné stranícke požehnanie a predpokladám, že hlavne preto sa rozhodol, že zo seba spraví radšej pajáca a stiahne chvost.

Ja som jeho prvotný status zdieľal na svojom FB, v malom nadšení, že koaličná SaS sa konečne ide rázne postaviť proti režimu, ktorý na Slovensku zavádza premiér Igor Matovič, ale sympatizant vládnej SaS, B.K., ktorý za SaS dva krát kandidoval za poslanca NR SR, ma 3 dni pred tým, než Droba svoj pôvodný status dementoval, „schladil“ slovami:

„...Splietaj si Marcel čo chceš. Droba to napísal ako súkromná osoba, nie za SaS, dnes to už ľutuje. Ale to je info, ktoré nie je oficiálne. Ale ty vieš všetko lepšie.“

Moja reakcia:

B.K., darmo maskuješ svoje povyšovanie sa nado mnou, alebo privlastňovanie si monopolu na pravdu. Je to vidieť; škoda energie.

Inak čakal som, že dáš viac (ty, ktorý to zjavne VIE, ako to v skutočnosti bolo...), ako len pokus o ponižovanie, v štýle: Len si Marcel splietaj... Asi si zabudol, že akékoľvek pokusy o posmešky sú prejavom primitivizmu. Ale budiž.

A čo sa týka Drobu, presne takúto tvoju reakciu som aj čakal - že treba sa od tých jeho otázok, aj keď legitímnych a veľmi zásadných, rázne, ale naozaj rázne dištancovať!!!

a to tak, že to bola jeho súkromná iniciatíva!, s ktorou SaS nemá nič spoločné!...

Áno. Veď ani nemôže mať! Igorko by sa predsa na vás za takéto nepohodlné otázočky nahneval! Netreba ho dráždiť!... Na rázne postavenie sa proti nemu ešte nie je tá pravá chvíľa!

Či nie?

Tak som zvedavý na tvoje vyjadrenie.

Neprišlo žiadne.

Za OZ:

Marcel Burkert