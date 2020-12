Páni elitní policajti, to vážne vám Fico a Pellegrini nechali zväzovať ruky?

„Očistec!“..., „Božie mlyny!“..., „Judáš!“... Nebeská búrka... Nevymýšľa všetky tie bombastické názvy razií, za tejto vlády osvietenej polície, nie minister vnútra, ale „exorcista“ minister zdravotníctva Marek Krajčí?...

Ak si môžem tipnúť, tak po výmene Matovičovej vlády názov prvej akcie pod novým vedením ministerstva vnútra bude „Spasiteľ“... v ktorej sa budú aj vyčísľovať škody...

K veci:

Po Covid-e 19, zo správ, ktorými nás za premiérovania Igora Matoviča zasypávajú médiá a politici najviac, sú to jednoznačne správy o úspechoch polície, ktorej, od kedy je premiérom Igor Matovič, sa zrazu darí pomaly na denno-dennej báze zadržiavať, alebo aj vznášať obvinenia voči skorumpovaným sudcom, vysoko postaveným policajným funkcionárom, prokurátorom, bielym golierom, ľuďom napojených na vysokú politiku, pôsobiacich v politike, v skratke: voči veľkým rybám. Samozrejme, ide len o ľudí blízkych nie súčasnej koalícii, ale blízkych opozícii, predovšetkým strane Smer – SD.

Ako vysvetlenie, prečo je polícia zrazu tak aktívna voči tzv. veľkým rybám, predstavitelia vlády jednotne tvrdia, že je to tým, že polícia má (konečne) rozviazané ruky...

Z toho jasne vyplýva, že predchádzajúca vláda, či už pod vedením Roberta Fica, alebo Petra Pellegriniho, polícii zväzovala, alebo nechala zväzovať ruky.

Preto zásadná otázka znie, koľkože z našich novo, resp. za vlády Igora Matoviča vymenovaných top funkcionárov polície a koľko súčasných elitných kriminalistov a vyšetrovateľov, teda policajtov ktorých úlohou je odhaľovať a trestne stíhať najzávažnejšie formy kriminality, medzi ktoré patrí korupcia na najvyšších miestach, vrátane zneužívanie právomoci, alebo marenie úlohy verejného činiteľa top funkcionárov štátnej správy, vrátane polície, prokuratúry a súdov.

vie, je ochotných, alebo môže tvrdiť, alebo potvrdiť obvinenie,

že za vlády Petra Pellegriniho, alebo hoci len za vlády Roberta Fica, im naozaj boli zväzované ruky?

Nemali by s tým mať najmenší problém. Zvlášť teraz nie, keď obaja menovaní sú v opozícii. Alebo žeby mali obavy z ich návratu?... Že potom by im to mohli spočítať?...

Druhá zásadná otázka znie, koľkí z našich elitných kriminalistov a vyšetrovateľov, ktorí za vlády Smeru SD vraj nemohli, a za premiéra Matoviča môžu dosahovať výsledky (ak tieto nie sú iba mediálnymi bombami či bublinami, ktoré neskôr spľasnú) na ktoré čakáme 30 rokov,

sa v minulosti vzopreli svojim nadriadeným, ak im títo chceli brániť, alebo klásť prekážky v odhaľovaní a stíhaní trestnej činnosti veľkých rýb, či tzv. nedotknuteľných jedincov?

Tá istá otázka sa vzťahuje aj na tých elitných policajtov, ktorí za vlády Igora Matoviča dostali top policajné funkcie.

A pre tých top funkcionárov polície, ktorí nimi boli aj za bývalej vlády (ak vôbec ešte na svojich pozíciách sedia), otázka znie, ako to robia, že sú prijateľní pre každý druh vlády. A či niekedy dali jasne, a komu najavo, že želania vládnucich politikov, ktorí by radi videli vyvodzovanie trestnej voči osobám z konkurenčného tábora, z opozície, ich nezaujímajú a nebudú sa nimi riadiť.

P.S.:

Tento článok vznikol ako „nadstavba“ k mojej reakcii na e-maily, ktoré odstávam od kamaráta, o mega úspechoch polície od kedy je predsedom vlády Igor Matovič:

Tak teda kamarát môj, tu je moja reakcia na tieto počiny polície:

Či ide o skutočné úspechy, to sa bude dať povedať až po právoplatných rozsudkoch súdov. Dovtedy, ako zákon hovorí, sa na všetkých týchto podozrivých, zadržaných, obvinených a dokonca aj prokuratúru obžalovaných, či prvostupňovými súdmi odsúdenými (keďže tieto musí potvrdiť odvolací súd) vzťahuje prezumcia (domnienka) neviny.

Áno niekto môže povedať, čo môžeme čakať od skorumpovaného súdnictva..., ale týmto sa už zvlášť dnes, za vlády Igora Matoviča, veľmi argumentovať nedá, keďže aj inak úplatní, alebo podplatiteľní sudcovia majú, alebo podľa medializovaných správ by mali mať strach brať úplatky. A nedalo by sa tým veľmi argumentovať ani za vlád Smeru – SD, keďže len ťažko niekto môže povedať, a už vôbec nie dokázať, že komplet všetci sudcovia boli úplatní a preto veľké ryby neposielali do väzenia.

Výkony polície za vlády Igora Matoviča vidím takto:

Buď ide o výsledok dlhodobého vyšetrovania, ktorý mohol začať ešte za bývalej vlády (vylúčiť sa to nedá),

alebo ide o politické príkazy, alebo aspoň o politickú vôľu, ktorú netreba dosadeným policajným figúrkam na top policajných funkciách nijako zvlášť ozrejmovať. Vedia čo sa od nich očakáva, vedia prečo dostali funkcie.

Tretia možnosť je tá, že premiér a minister vnútra v tom prsty nemajú..., ALE potom treba trestne stíhať za marenie výkonu úlohy verejného činiteľa všetkých policajtov, ktorí dané prípady začali riešiť až teraz, aj keď ide o staré prípady trestnej činnosti (ak o ňu teda naozaj ide). Prečo túto dlhodobú rozsiahlu trestnú činnosť neriešili, aj keď o nej vedeli? Ospravedlním toho nemôže byť to, že sa báli, že nedostanú pravidelné štedré odmeny, že znížia osobné príplatky, alebo že budú preradení na iné úseky trestnej činnosti, na nižšie postavenú útvary polície a pod., akonáhle by si dovolili konať proti vládnucej politickej moci.

Inak je pre mňa nepochopiteľná tá nieže malá, ale úplne absentujúca dávka odvahy elitných kriminalistov a vyšetrovateľov Policajného zboru. Veď aj keby sa mali svojim nadriadeným alebo politickej moci postaviť hoci len z vypočítavosti, a hoci aj za cenu postihov, tak sa im to nemôže nevyplatiť. Lebo presne po takých policajtoch je dopyt. Boli by žiadaní na top funkcie polície nielen z hľadiska odbornosti, ale aj z hľadiska kladného morálneho profilu, lebo takých policajtov je ako šafranu.

Alebo žeby problém bol v tom, že o takých nestojí politická moc? Prikláňam sa k tejto možnosti. Lojálni sú tí najlepší! Pre politikov. Matovičovu vládu myslím si nevynímajúc. Čas ukáže.

Marcel Burkert