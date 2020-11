Takže hlavnému hygienikovi a premiérovi SR ide o naše zdravie...

Predpokladám, že ak si tento článok náhodou prečíta premiér Matovič, označí ho za Hoax. Nevadí. Zvykáme si, a učíme sa, že nestačí ak pri moci nie sú väčší zlodeji a populisti.

Začneme trošku okľukou, ale hneď sa dostaneme k podstate veci.

Totižto, jeden známy slovenský lekár podal vo februári 2020 na Úrad verejného zdravotníctva SR podnet za šírenie dezinformácií a hoaxov na vydavateľa a autora knihy „Zelerová šťava – Najúčinnejší liek všetkých čias“, liek, ktorý uzdravuje ľudí trpiacich na nevyliečiteľné choroby, ako napr. skleróza multiplex..., ktorej však obsahom sú zjavné bludy, ale, pozor!... napísal ju autor, ktorý sa označuje za „medicínske médium, ktorému knihy diktuje záhrobný duch medicíny...

Pod odpoveďou z Úradu verejného zdravotníctva nebol podpísaný nikto iný ako Ján Mikas, hlavný hygienik SR. Tento podnet zamietol s odôvodnením: „Právne predpisy SR nezakazujú autorom kníh prezentovať v nich svoje názory a čitateľ nemá povinnosť im uveriť. Pravdivosť alebo nepravdivosť uvádzaná v knihách nie je v SR nijako regulovaná.“

Aký to kontrast oproti tomu, keď od marca 2020 Ján Mikas, ako pravá ruka premiéra Igor Matoviča v boji proti hnusobe zvanej Covid-19, je tíško, keď na tlačovkách stojí vedľa pána premiéra a ten pravidelne slovne napáda každého, kto, podľa premiérovej mienky šíri dezinformácie, hoaxy, bludy... A pritom nejde o bláznov namýšľajúcich si, že sú osvietení záhrobným medicínskym duchom. Bežne napáda aj lekárov, ktorí na základe dlhoročného štúdia, praxe a faktov majú pochybnosti o jeho rozhodnutiach a vyhláseniach a dávajú, minimálne pre premiéra, zjavne nepohodlné, aj keď legitímne zásadné otázky. Sú ním označovaní za konšpirátorov, bludárov, šíriteľov hoaxov, antisystémové sily a tých, čo sú zodpovední za desiatky, či stovky zbytočných úmrtí na Covid-19.

Aký to kontrast, keď hlavnému hygienikovi je jedno, že na Slovensku sa šíri kniha plná hoaxov, lebo ľudia, ktorí sa takúto knihu kúpia, sa ňou nemusia riadiť..., oproti nariadeniu (za ktorým je buď on sám, alebo sa s ním bez odporu stotožnil) o povinnosti nosiť rúška aj vonku, aj keď takéto rozhodnutie sa neopiera o žiadny vedecký dôkaz ani logiku.

To vážne ide Úradu verejného zdravotníctva SR na čele s Jánom Mikasom o zdravie obyvateľstva???

Hlavný hygienik Ján Mikas je v úrade od 15.6.2016. Za obdobie jeho 4 rokov vo funkcii hlavného hygienika došlo k nárastu celkovej úmrtnosti na Slovenku o 6.875 ľudí v porovnaní s rovnakým obdobím pred jeho nástupom do funkcie. Celkovo za ten čas zomrelo 60.800 ľudí na rakovinu, 95.800 ľudí na kardiovaskulárne ochorenia a tisíce ľudí zomrelo na cukrovku. Spolu takmer 224.000 ľudí. Samozrejme, za tieto čísla nie je zodpovedný priamo hlavný hygienik. ALE, z tohto počtu až 80 % predstavujú úmrtia na rakovinu, kardiovaskulárne ochorenia, cukrovku 2. typu a následky obezity, teda ide o úmrtia na choroby, ktoré sú z veľkej časti odvrátiteľné, o choroby, ktorým sa do veľkej miery dá úspešne predchádzať. Navyše ide o ochorenia, ktoré pre ich nositeľov výrazne zvyšujú riziko ochorenia na Covid 19.

Otázka znie, koľko krát sme od r. 2016 do februára 2020 z úst hlavného hygienika a „Mgr.“ Igora Matoviča, ktorý bol poslancom NR SR už od r. 2010, počuli, aké je dôležité starať sa o svoje zdravie, zvlášť keď sa zdravotníctvo nachádza v tak zúfalom stave, ako ho v danej dobe Igor Matovič opakovane vykresľoval, ako rozkradnuté, a zároveň pripisoval vtedajšiemu premiérovi zodpovednosť za tisícky zbytočných úmrtí. Koľko krát sme z úst hlavného hygienika a Igora Matoviča, čo i len od marca 2020 počuli, aké je dôležité starať sa o svoje zdravie, a hlavne z úst hlavného hygienika aj to, ako sa brániť proti vyššie uvedeným onemocneniam, resp. ako im predchádzať???

Smrtnosť rakoviny hrubého čreva je 60 %, Smrtnosť Covidu je 0,23. Povedzte to ale premiérovi. Hneď vás označí za bludára, nebezpečného indivídua, ktorý zľahčuje vážnosť situácie a tým ohrozuje zdravie obyvateľstva!...

Každoročne na Slovensku je diagnostikovaných okolo 5000 nových prípadov rakoviny hrubého čreva a konečníka a z nich každoročne zomiera 3.000 ľudí. A to len na tento druh rakoviny. Sme v tom druhý na svete. Koľko krát sme o tom zo strany hlavného hygienika, a nie len z jeho strany, ale aj zo strany politikov počuli nieže od 15. marca 2020, ale vôbec???

A koľko krát sme od nich počuli a to len za jeden jediný deň o hrozbách a vyčíňaní Covidu 19?

Analýzou výročných správ Úradu verejného zdravotníctva SR môžete zistiť, že vo vyššie uvedenom 4 ročnom období úrad na svoju činnosť minul 20 mil. eur. Viac ako polovinu z toho predstavovali mzdové náklady, t.j. 3,5 mil. eur na rok a v poslednom roku je to cez 4 mil. eur.

A aktivity úradu, ktorého je šéfom od r. 2016 Dr. Mikas smerom k verejnosti od r. 2016 do roku 2019??? Z výročných správ vyplýva, že úrad neurobil ani jediný oficiálny návrh smerovaný ministerstvu zdravotníctva, alebo slovenskej verejnosti, ktorý by mohol zásadným spôsobom ovplyvniť negatívne trendy chorobnosti a úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia, cukrovku, a iné následky OBEZITY.

Z výročných správ vyplýva, že Ján Mikas za 4 roky zdá sa vôbec nevyužil svoju moc, svoje postavenie, svoj vplyv, nie len v oficiálnych štruktúrach štátu, ale ani v širokej verejnosti na to, aby aspoň jediným relevantným návrhom prispel k zlepšovaniu zdravia občanov, k znižovania chorobnosti a úmrtnosti v najťažších diagnózach.

A úplne absurdne vyznieva v tomto kontexte skutočnosť, že tento človek od 15. marca 2020, teda od kedy boli prijaté prvé protiepidemické opatrenia, až do 15. novembra 2020 postupoval v rozpore so zákonom, na čo prišla Generálna prokuratúra SR; nanešťastie až v septembri 2020. Ako je to možné, že človek s toľkými titulmi a na takej funkcii, disponujúcim aj právnym oddelením, nevie akým spôsobom sa prijímajú opatrenia? A jeho minister zdravotníctva detto.

Preštudujte si dané výročné správy, či v nich nájdete niečo, čo daný úrad na čele s Jánom Mikasom spravil, aby sa zásadným spôsobom mohli ovplyvniť negatívne trendy chorobnosti a úmrtnosti na najčastejšie diagnózy, ktoré predstavujú najväčšie náklady na zdravotnú starostlivosť.

A takému človeku dala vláda, parlament aj prezidentka v skrátenom legislatívnom konaní také kompetencie, že on, alebo jeho ľudia, ak na vás ukážu prstom, čo i len na základe podozrenia a to dokonca na akékoľvek infekčné ochorenia, silové orgány vás môžu dať do kazajky a navyše bez možnosti odvolania sa.

To sú veci, ktoré by v každej normálnej krajine vyvolali taký škandál, že noviny by nepísali o ničom inom, novinári by každému, kto dané veci mal v kompetencii riešiť, šli po krku

Ale strážne psy našej demokracie sa menia na plyšové zvieratká, ktoré sa pohnú iba vtedy ak do nich niekto do nich drgne.

Použitý zdroj: TV Abulancie klinickej výživy - Zdravie hlavného hygienika

Marcel Burkert