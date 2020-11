Mladý, zbabelý, ale nádejný alibista Jaroslav Naď - minister obrany

Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) odmietol obvinenia, že by hanlivo zovšeobecňoval ľudí, ktorí sa zúčastnili na protestoch počas 17. novembra 2020.

Pred novinármi uviedol, že vo vlákne on-line diskusie na Facebooku konkrétne reagoval na extrémistov, ktorí zaútočili na políciu a snažili sa narušiť verejný poriadok...

"Ak niekto toto vytrhne z kontextu a sú to, bohužiaľ, aj konkrétni novinári, tak klame a používa hoaxy," povedal minister.

"Ja som opicami nazval len tých, ktorí zranili policajtov a ktorí sa vešali na plot úradu vlády," vyhlásil minister Naď. Podľa neho je zmysel jeho statusu úplne jasný, ak sa použije ako celok, nielen časť z neho...

Namiesto obviňovania novinárov, že niečo vytrhli z kontextu, mohol minister aj hneď namieste týmto dokázať , že jeho slová boli vytrhnuté z kontextu; ak z kontextu naozaj vytrhnuté boli, prípadne z akého kontextu. Alebo spraviť to hoci aj dodatočne; ak svoje statusy samozrejme medzitým pre istotu nevymazal.

Pána Naďa zaiste nepotešilo, keď sa na internete objavil screenshot danej online diskusie. Z neho je jasné niečo úplne iné ako to, čo minister chcel, možno po vzore svojho šéfa, napchať ľuďom do hláv. Vyplýva z neho, že minister klame a zatĺka to, čo sa zatĺcť nedá; namiesto chlapského priznania, že to prestrelil, namiesto ospravedlnenia, alebo naopak - trvania na tom, že to, čo povedal, je pravda. Ale to si tvrdiť pán minister nedovolí.

Kontext, o ktorom minister hovorí, je jasný – sú ňou 3, resp. 2 krátke otázky prispievateľa Roberta R., ktorého meno je v screenshote začiernené, a tie znejú: „Prečo neidete medzi ľudí??? Upokojiť situáciu??? Kde ste zakopaný???“

Odpoveďou ministra na to je: " Ja normálnych ľudí nevidím demonštrovať, iba opice, bitkárov, extrémistov a psychopatov ."

Teda zjane o žiadne vytrhnutie z kontextu nejde. A keby sme aj dali preč dané otázky, alebo otázku, na ktorú minister odpovedal, tak kontext, na základe ktorého by sa dala ministrova odpoveď ospravedlniť, len sotva niekto vymyslí.

Prestaňte si už konečne namýšľať, akí ste úžasní, že proti vláde Igora Matoviča sú len extrémisti, zlodeji, komunisti... Presne takýmto argumentom sa oháňali lokaji totalitného režimu v novembri 1989 , keď sa verejnosť snažili presviedčať, že na námestiach proti režimu protestujú iba disidenti, zberba, protištátne živly...

Vy robíte pán minister Naď s premiérom Igorom Matovičom to isté, len používate aktuálnejšie slová. Jadro zostalo, zmenili ste len formu. Obávam sa, že ak by ste za bývalého režimu mali toľko rokov čo teraz, boli by ste nádejným kandidátom na zastrešenie úseku propagandy, či už na ministerstve obrany, alebo vnútra.

Medzi protestujúcimi a nespokojnými ľuďmi proti vašej vláde nie sú len kotlebovci, národniari a smeráci, ale aj jednoduchí ľudia, majitelia podnikov a ich zamestnanci, ktorí majú tisíc dôvodov byť obrovsky frustrovaní z toho čo sa tu deje, a pritom nemusia vôbec riešiť politiku. To že sa na protesty votrelo pár politikov? Rovnako sa v minulosti, aj nedávnej, vtierali politici z opačného tábora na každý protest a akciu, aby z toho získali nejaké politické body. Nič nové. Hovoriť ale že protest za slobodu alebo akýkoľvek protest je pošliapavaním odkazu novembra 1989 je scestné. Buďme radi, a chráňme právo ľudí protestovať proti vláde, a to aj vtedy ak s nimi silno nesúhlasíme.

A tých protestujúcich na námestiach proti výčinom, hlavne vášho šéfa, nebyť Covid-u 19, by bolo ďaleko, ďaleko viac.

Marcel Burkert