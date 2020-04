Premiér Matovič pripravil pôdu, z ktorej môže vzísť ďalší zavraždený novinár

Novinár Ján Kuciak, a s ním aj jeho snúbenica, bol s najväčšou pravdepodobnosťou zavraždený preto, lebo si dovolil suplovať politickou mocou ovládanú políciu a namiesto nej odhaľoval zlodejstvá, podvody a korupciu

na najvyšších miestach.

Igor Matovič, dnes predseda vlády SR, o tom nikdy nepochyboval ani z 0,1 percenta. Mal v tom od začiatku úplne jasno - prvotný objednávateľ vraždy pochádza z radov ľudí napojených, alebo blízkych vládnucej politickej strane Smer - SD...

Logicky sa teda pred parlamentnými voľbami 2020 očakávalo, že v situácii, kedy bez Matoviča a jeho strany vtedajšia opozícia vládu nezostaví, Matovič, ako najväčší bojovník proti korupcii na Slovensku..., vstup do vládnej koalície podmieni splnením požiadavky na dokončenie odpolitizovania polície.

Nestalo sa tak. A to sa premiérom stál sám Matovič. A možno práve kvôli tomu.

Zdá sa, že jeho cca 10 ročné vystupovanie v role najväčšieho bojovníka proti korupcii na Slovensku, bolo len nechutným pokryteckým divadlom. Druhá možnosť je tá, že jeho Ego valcuje jeho svedomie a zdravý rozum, čo sa doposiaľ nemalo možnosť naplno prejaviť, keďže nemal moc. Podobné valcovanie prebieha aj v prípade jeho riešenia Korona krízy. Dokazuje to aj jeho neschopnosť zodpovedať zásadné otázky s ňou spojené. Pred tým, než ho niektorí začnete obhajovať, lebo matovič..., buďte tak láskaví a najprv dajte odpovede na tieto otázky: https://marcelburkert.blog.pravda.sk/2020/04/13/korona-slepota-otazky-na-ktore-pan-premier-nema-odpovede/ A to zďaleka nejde o všetky nepohodlné otázky na ktoré premiér nemá odpovede.

Matovičova vláda, ako to vyplýva z jej dva dni starého schváleného Programového vyhlásenia vlády, chce prehodnotiť súčasnú právnu úpravu vymenovávania a odvolávania prezidenta tak, aby sa jeho novou voľbou posilnil vplyv ministra vnútra. Teda jasný Matovičov smer k politizácii polície, alebo ešte jej silnejšej politizácii.

Ide o celkom jasný plán zrušenia doterajšieho systému. Tento síce mal svoje nedostatky, ale tieto sa dali pomerne ľahko odstrániť, alebo minimalizovať. Jeho základná myšlienka, jeho smerovanie bolo dobré, lebo jeho jadrom bolo izolovanie policajného prezidenta od politických vplyvov. Od toho závisí veľmi veľa. Bez apolitickej polície je len sotva možné hovoriť o troj delení moci, ako základného znaku demokracie.

Treba si uvedomiť, že žiaden systém nie je ideálny, ale v súčasnosti, ešte stále platný systém, ktorý bez preliatej krvi novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej by len sotva niekedy vznikol. Je minimálne z dlhodobého hľadiska oveľa, oveľa lepší ako ten, ktorý tu bol od vzniku samostatného Slovenska, ktorý ma na svedomí mnoho zla a nespočet pod koberec zametených prípadov, a ktorý vyvrcholil vraždou novinára a jeho snúbenice.

Igor Matovič to ale nevníma. Jeho to nezaujíma. Jeho Ego velí niečo iné. A tak najväčší bojovník proti korupcii na Slovensku je zdá sa ten, kto pod rúškom šľachetného úmyslu veci chce vrátiť veci do starých koľají.

Je to krutý výsmech zo strany premiéra Matoviča desiatkam tisícom občanov, ktorí po vražde novinára Kuciaka a jeho snúbenice na námestiach demonštrovali za odpolitizovanie polície.

A pred tým, než niektorí začnete jeho plán obhajovať, lebo Matovič..., buďte tak láskaví a dajte odpoveď na túto otázku:

Čo bude po tom, ak raz voľby, a možno už najbližšie, vyhrá znovu strana „Smer - mafia“..., a pod. a podarí sa je zostaviť vládu a v Policajnom zbore, po vzore Matoviča, v ňom vymení jeho figúrky za svoje??? Pohodička?? Podstatné je to, že terazky je majorom Matovič?

Marcel Burkert

